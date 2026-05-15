Morelia, Michoacán; 15 de mayo de 2026.- En un ambiente de celebración, música y orgullo por el talento local, el Palacio Municipal de Morelia registró cupo lleno durante el concierto conmemorativo por el 14 aniversario de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia (Laofim), evento impulsado por el Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura municipal (SeCultura).

En el marco de esta celebración, se entregó el premio “Mujer Impulsadora Laofim 2026” a la reconocida artista moreliana Rosalba Rangel Tovar, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al fortalecimiento cultural y artístico de Morelia.

Fátima Chávez Alcaraz, titular de SeCultura, destacó la importancia de continuar fortaleciendo espacios para las juventudes y reconoció el impacto que Laofim ha tenido en la vida cultural de la capital michoacana.

“Cada presentación de Laofim refleja el enorme talento, disciplina y sensibilidad artística de nuestras juventudes. A lo largo de estos 14 años han construido un legado que enriquece la vida cultural de Morelia y que inspira a nuevas generaciones a acercarse a la música y las artes”, expresó.

Familias morelianas, amantes de la música y visitantes disfrutaron de una velada especial en uno de los recintos más emblemáticos del Centro Histórico, donde la agrupación juvenil ofreció un programa que recorrió distintos periodos y estilos musicales, desde obras clásicas y barrocas hasta piezas contemporáneas y composiciones mexicanas de gran reconocimiento.

El repertorio incluyó piezas como la Sinfonía 83 de Haydn, la Sinfonía 40 de Mozart, Aragonesa de Bizet, El Gato Montés de Penella Moreno y Suspiros de España de Antonio Álvarez Alonso, además de obras emblemáticas de compositores mexicanos como Arturo Márquez y José Pablo Moncayo, interpretadas por las y los jóvenes integrantes de la orquesta.

Con actividades como ésta, el Gobierno de Morelia reafirma su labor de generar espacios de encuentro artístico y de impulso al talento joven, acercando experiencias culturales de calidad a la ciudadanía y fortaleciendo la vida cultural de la capital michoacana.