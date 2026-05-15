Morelia, Mich.- 15 de mayo de 2026.- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la Fiscalía General del Estado realizó en meses pasados una solicitud “en lo económico” para acceder a un teléfono celular relacionado con el caso de Carlos Manzo, con el objetivo de fortalecer las investigaciones.

El funcionario explicó que, al momento de la recuperación del cuerpo, dicho dispositivo no fue localizado entre las pertenencias de la víctima ni en el lugar de los hechos, por lo que no pudo ser asegurado por las autoridades ministeriales.

Torres Piña detalló que las solicitudes se realizaron desde noviembre y posteriormente en diciembre, con la finalidad de revisar si el equipo contenía información relevante o posibles antecedentes vinculados con la investigación.

Asimismo, aclaró que la Fiscalía no puede obligar legalmente a particulares a entregar el dispositivo, aunque reiteró que la institución permanece abierta a recibir cualquier evidencia o información que contribuya al esclarecimiento del caso.

RED 113