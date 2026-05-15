Morelia, Mich.- Viernes 15 de mayo de 2026.- Un sujeto con casco negro de motociclista ingresó a una sucursal bancaria BBVA, ubicada en la colonia moreliana Elías Pérez Ávalos, y a punta de pistola amagó a varios cuentahabientes, a quienes despojó de distintas cantidades de dinero para posteriormente huir, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El asalto se registró alrededor de las 14:15 horas de este viernes en la citada institución bancaria, localizada a la orilla del Libramiento Oriente, cerca de la Central de Abastos y del Distribuidor Vial de Salida a Charo.

De acuerdo con los datos obtenidos, el delincuente —de complexión robusta— vestía playera naranja y pantalón de mezclilla azul. Trascendió que a la primera víctima le robó 600 mil pesos; a la segunda, 15 mil; a la tercera, 500 mil; a la cuarta, 150 mil; a la quinta, 500 mil; y a la sexta, 70 mil pesos.

En total, el solitario bandido obtuvo un botín de un millón 835 mil pesos en efectivo. Según testigos, el individuo salió del referido sitio tras consumar el atraco y huyó a bordo de una motocicleta con dirección hacia la Plaza San Miguel.

La situación fue reportada al número de emergencias 911; posteriormente acudieron unos patrulleros, quienes recabaron detalles de lo acontecido y realizaron una búsqueda en la zona, pero no lograron localizar al perpetrador. Se espera que la instancia competente emprenda las diligencias correspondientes.

AGENCIA RED 113