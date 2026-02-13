Morelia, Mich.- Viernes 13 de febrero de 2026.- Tres jóvenes resultaron lesionados durante un accidente de motocicleta registrado en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió la tarde de este viernes sobre la avenida Madero, a pocos metros del Templo de Las Monjas, y fue reportado por algunas personas al número de emergencias.

Posteriormente llegaron paramédicos, quienes auxiliaron a los lastimados. Asimismo, arribaron agentes de Tránsito, mismos que se encargaron del peritaje correspondiente.

Se recomienda a los motoristas conducir con precaución, usar casco protector y manejar a velocidades prudentes.


