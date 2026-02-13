Morelia, Mich.- Viernes 13 de febrero de 2026.- Tres jóvenes resultaron lesionados durante un accidente de motocicleta registrado en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

#VIDEO | Tres jóvenes resultaron lesionados durante un accidente de motocicleta registrado en el Centro Histórico de la ciudad de #Morelia pic.twitter.com/ESdLkxFXx3 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 14, 2026

El percance ocurrió la tarde de este viernes sobre la avenida Madero, a pocos metros del Templo de Las Monjas, y fue reportado por algunas personas al número de emergencias.

Posteriormente llegaron paramédicos, quienes auxiliaron a los lastimados. Asimismo, arribaron agentes de Tránsito, mismos que se encargaron del peritaje correspondiente.

Se recomienda a los motoristas conducir con precaución, usar casco protector y manejar a velocidades prudentes.



RED 113