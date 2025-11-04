Puruándiro, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró de forma temporal las actividades del vertedero de residuos del municipio de Puruándiro al incumplir parcialmente con las medidas que establece la NOM-083-SEMARNAT-2003, esto como parte de las acciones sistemáticas de inspección y vigilancia.

La norma oficial señala las especificaciones técnicas y ambientales para la selección, diseño, construcción, operación y clausura de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en nuestro país a través de las cuales se busca proteger el medio ambiente mediante un manejo controlado de la basura.

Con el fin de lograr que todos los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos operen en apego a dicha norma, así como a la legislación ambiental, se llevó a cabo una visita de inspección en el sitio, en donde se observaron distintas irregularidades.

Aunque en el sitio se cuenta con un sistema de control de biogás, geomembrana y fosa para lixiviados, se detectó la inadecuada disposición de residuos de manejo especial como agroplásticos y neumáticos, además de la falta de separación y compactación de residuos sólidos urbanos y presencia de fauna nociva.

Por lo anterior y con el objetivo de dar inicio a un procedimiento administrativo en el que el ayuntamiento responsable implemente medidas para la mejora de su operación, se colocó un sello de clausura en el lugar para evitar la continuación de las actividades temporalmente.