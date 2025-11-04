Morelia, Mich.- Martes 04 de noviembre de 2025.- Seis de los ocho detenidos que presuntamente causaron daños en 16 áreas del Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, fueron liberados la mañana de este martes, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). La dependencia agregó que uno de los sujetos restantes es investigado por los delitos de sabotaje y daño en las cosas, mientras que el otro tiene en su contra una orden de aprehensión vigente por fraude, ilícito ajeno a los disturbios del pasado domingo.

Las personas que habían sido capturadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y puestas a disposición de un agente del Ministerio Público son: Nidia Georgina, Alma, Kitzia Jahari, Mauricio, Mario Emmanuel, Juan Carlos, Raúl y Pedro Rodrigo.

De los citados hombres y mujeres, únicamente Raúl será llevado ante el Juez de Control —por daño y sabotaje—, y Pedro Rodrigo, quien fue entregado a la instancia que lo reclama —por fraude—.

La Fiscalía mencionó que mantendrá abierta la Carpeta de Investigación para incorporar datos de otras personas relacionadas con los hechos denunciados ante el Ministerio Público.