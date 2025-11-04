Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar de una nueva edición del programa “Noches de Museo”, que en esta ocasión presentará a jóvenes pianistas del Conservatorio de las Rosas. La cita será este miércoles 5 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala 8 del Centro Cultural Clavijero (CCC).

El concierto reunirá a Fátima Sofía Apan Bárcenas, Jesús Sánchez García y Diego Baltazar Santamaría, talentosos estudiantes que compartirán con el público un repertorio que abarca obras de grandes compositores como Schubert, Bach, Czerny, Mozart y Villanueva.

A través de este programa, la Secum busca impulsar el talento joven y ofrecer espacios para la proyección artística de las nuevas generaciones, fortaleciendo el vínculo entre la formación musical y los recintos culturales del estado. El público podrá disfrutar de una velada que combina técnica, sensibilidad y pasión por la música.

El ciclo “Noches de Museo” forma parte de las acciones del Centro Cultural Clavijero para acercar las artes al público en un ambiente íntimo y accesible, fomentando la convivencia y el diálogo entre creadores y visitantes. Cada edición representa una oportunidad para vivir el arte desde la experiencia compartida.

El Centro Cultural Clavijero se ubica en la calle El Nigromante 79, en el Centro Histórico de Morelia. La entrada es libre.