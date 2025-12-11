Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- La Licenciatura en Trabajo Social perteneciente a la Facultad de Salud Pública y Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) celebró su segundo aniversario destacando la amplia oportunidad en el campo laboral que tienen sus estudiantes.

Durante el acto, el coordinador general de Estudios de Licenciatura, José Antonio Luna Delgado con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, felicitó a quienes integran la dependencia, tras señalar que es una comunidad viva, una comunidad fuerte y dedicada al aspecto de la mejora continua.

El funcionario subrayó la importancia de las acreditaciones, campo en el que dijo, la UMSNH se ha posicionado entre las mejores universidades públicas en el país, “porque dentro de todas sus actividades están las evaluaciones internas y las evaluaciones externas y ese lugar privilegiado que tiene hoy la Universidad Michoacana es gracias a la insistencia de la doctora Yarabí Ávila para que los programas educativos sean evaluados, porque además es una convencida de ello y ya es algo normal en esta casa de estudios”.

Justamente el ser evaluado, añadió, significa que el programa tiene un reconocimiento del organismo acreditador, pero también un reconocimiento social e incluso de los padres y madres de familia porque tienen la seguridad de que sus hijas e hijos están estudiando en una institución de calidad y que cuando egresen van a tener grandes oportunidades laborales.

Por su parte, la directora de la Facultad de Salud Pública y Enfermería, Martha Patricia Morfín Gallegos, indicó que si bien muchos jóvenes que estudian diversas carreras deben tocar puertas para ingresar al campo laboral, las y los alumnos nicolaitas de esta licenciatura ya tienen una puerta muy grande para desempeñarse en el ámbito profesional.

“Lo que me da mucho gusto, aunque apenas están cursando el tercer semestre nos han pedido ya alumnos de Trabajo Social para trabajar, por eso les pido chicas y chicos que no tiren la toalla, que sigan trabajando, que le echen muchas ganas, no desistan, sigan adelante porque es una profesión con humanismo como toda nuestra Universidad”.

Adelantó que se está trabajando intensamente con las y los profesores para poderse evaluar a principios del próximo año ante la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), “queremos que nuestros estudiantes se sientan orgullosos de esta profesión, que es de calidad en una facultad de calidad”.