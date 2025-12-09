Morelia, Michoacán, a 08 de diciembre del 2025.- En el análisis del Paquete Económico 2026 para Michoacán, se logró aprobar un presupuesto orientando mayores recursos a seguridad, salud y educación con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos y brindar mayor certeza en la operación de las instituciones, afirmó la diputada Xóchitl Ruíz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado.

Señaló que uno de los temas prioritarios fue el fortalecimiento del sector seguridad, destacando el incremento de más de 1,450 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y brindar mayor certeza a las familias en todas las regiones del estado.

Resaltó la importancia de que el sector salud recibirá 8 mil 468 millones 479 mil 611 pesos, es decir, rubro que tiene un incremento de más de tres mil millones, lo que permitirá mejorar hospitales, centros de salud y programas de prevención que atienden a la población todos los días.

En materia educativa, subrayó el aumento del 8% para la Secretaría de Educación del Estado, destinando 33 mil 796 millones 729 mil 286 pesos, recursos que permitirán avanzar en infraestructura, ampliar oportunidades y garantizar el acceso universal a la educación.

La legisladora señaló que para su bancada era prioritario que cada área cuente con lo necesario para cumplir sus funciones, pero sobre todo que los recursos lleguen a donde deben llegar y tengan un impacto real en la vida de las personas.

En ese sentido, dijo que Michoacán demanda menos grilla y mucho más trabajo, así como unidad y claridad en el rumbo y aseguró que desde el Congreso serán vigilantes de que el presupuesto se utilice correctamente; ya que solo así se lograran mejores resultados para el estado y bienestar para las y los michoacanos.