Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que la aprobación del Presupuesto Estatal 2026 —por casi 108 mil millones de pesos— demuestra la responsabilidad del Poder Legislativo y su compromiso con la reconstrucción de la paz y la justicia social en Michoacán.

“El Congreso cumple con las y los michoacanos: aprobamos un presupuesto responsable que prioriza la atención a las causas de la desigualdad y la violencia y consolida la inversión social y la seguridad. No es solo gasto, es estrategia para devolver tranquilidad, oportunidades y justicia a las familias”, señaló.

Fabiola Alanís destacó que el aumento de recursos para la Secretaría de Seguridad Pública y para el Poder Judicial responde a una lógica clara: fortalecer la presencia del Estado donde más se necesita y asegurar que las investigaciones terminen en procesos y sentencias efectivas.

“No habrá paz sin justicia. Por eso destinamos recursos para patrullaje, capacitación, inteligencia y para que los juzgados puedan dictar sentencias firmes y oportunas”, afirmó.

La legisladora subrayó que la aprobación del presupuesto va acompañada de mecanismos de seguimiento y fiscalización: comités de vigilancia, auditorías y rendición pública de avances para que cada obra y programa se traduzcan en resultados concretos para la gente.

“Aprobamos recursos, pero también tenemos la responsabilidad de vigilar que se ejerzan con eficiencia y transparencia. La ciudadanía exige resultados y tenemos que responder a ese mandato popular”, concluyó.