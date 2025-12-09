Morelia, Michoacán; 08 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) llevó a cabo una destacada jornada de recolección de residuos eléctricos y electrónicos en la tenencia Morelos.

Esta acción orientada al cuidado ambiental fue realizada en coordinación con la empresa de Tratamiento y Recolección de Eléctricos (TREP).

Gracias a la participación de la tenencia, comunidades aledañas, tenencias vecinas, comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y empresas particulares, se logró acopiar un total de 657 kilogramos.

Computadoras, televisores, baterías, electrodomésticos, pilas, cables y demás componentes electrónicos fueron algunos de los elementos recolectados; al ser manejados adecuadamente, se reducen riesgos a la salud pública y se evita que lleguen a tiraderos clandestinos, generando contaminación del suelo y el agua.

La encargada de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Ireri Rivera García, destacó la relevancia de este esfuerzo conjunto: “La colaboración entre sociedad, gobierno y empresas con prácticas responsables es fundamental para avanzar hacia un manejo adecuado de los residuos”.

Puntualizó que la participación de la comunidad de tenencia Morelos motiva a seguir replicando estas acciones con mayor frecuencia, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

A su vez, la jefa de tenencia de Morelos, Gabriela Aguilar Mejía, expresó su reconocimiento a la comunidad.

“Agradecemos profundamente a las familias y a las instituciones educativas que se sumaron. Esta jornada demuestra el interés de nuestra tenencia por proteger el medio ambiente y trabajar de manera conjunta por un espacio más limpio y seguro”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer la cultura de manejo responsable de residuos, trabajando diariamente para que Morelia sea la mejor ciudad para vivir.