Morelia, Mich.- Jueves 21 de agosto de 2025.- Tres individuos presuntamente involucrados en los delitos de secuestro y extorsión en agravio de un agricultor tacambarense, fueron detenidos en operativos coordinados entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esto en diferentes asentamientos de Morelia.

Fuentes allegadas al tema informaron lo anterior y agregaron que también en las acciones los oficiales incautaron dos armas de fuego e igual número de vehículos utilizados en los ilícitos.

La fecha del secuestro

De acuerdo con las averiguaciones policiales, el pasado 10 de agosto, unos criminales privaron de la libertad al hoy ofendido y dos días después fue hallado asesinado, pese a que los familiares ya habían pagado un rescate de 2 millones de pesos y entregado un carro.

Trascendió que los responsables del secuestro y homicidio continuaron contactado a los dolientes, a quienes les exigían más dinero y los amenazaban con atentar contra otros integrantes de la familia.

Dos caen en Villas del Pedregal

Ante tal situación, los afectados denunciaron el caso, así que los agentes de la Fiscalía, adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UESC), apoyados por elementos federales, emprendieron las diligencias respectivas y, en el fraccionamiento moreliano Villas del Pedregal, capturaron a dos de los presuntos responsables cuando pretendían cobrar una suma económica producto de la extorsión.

A los sujetos les decomisaron dos pistolas de los calibres .32 y .9 milímetros, así como 15 cartuchos útiles y dos automotores de las marcas Dodge Attitude y Honda Acord.

El tercero fue encontrado en la 23 de marzo

Asimismo, al continuar con las pesquisas, los oficiales localizaron a un tercer implicado en la colonia 23 de marzo, él quedó arrestado y se le aseguró un automotor que al parecer fue usado para privar de la libertar al agraviado.

Los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la instancia competente, la cual les determinará su situación jurídica en las próximas horas.