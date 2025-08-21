Morelia, Michoacán; 21 de agosto de 2025.- Por instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, Morelia sigue fortaleciéndose en el mercado global ya que la ciudad, a través de su Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) y empresarios locales, formará parte de la Expo Alimentaria Barcelona 2026.

El objetivo es que los empresarios morelianos de sectores afines fortalezcan y aumenten sus vínculos comerciales, informó en conferencia de prensa la titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, acompañada de Osvaldo Ceja Tovar, Coordinador Nacional de Expo Alimentaria Barcelona España 2026.

Esta oportunidad representa una excelente plataforma para conectar a las empresas morelianas con mercados globales y fortalecer su competitividad, resaltó la secretaria.

En su oportunidad al micrófono, Ceja Tovar agregó que esta plataforma fortalece la relación entre emprendedores locales y proveedores internacionales, favoreciendo la diversificación de la oferta y el desarrollo económico de Morelia.

Cabe recordar que la Expo Alimentaria Barcelona 2026 reunirá a empresas del sector restaurantero y hotelero y se realizará del 23 al 26 de marzo de 2026 en el Recinto Gran Vía de la Fira Barcelona. Brindará oportunidades de crecimiento empresarial y de vinculación directa con proveedores internacionales, con un costo de inscripción de 2 mil 100 pesos para los días que dura el evento.

Para más información o para notificar su interés en participar, los interesados pueden acudir a la Sefeco en Eduardo Ruiz #570, colonia centro, o a través de la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61577597537987

De esta forma, el Ayuntamiento de Morelia reafirma su compromiso de impulsar a los emprendedores locales y abrirles paso en escenarios de alcance internacional, fortaleciendo la competitividad y el desarrollo económico de la ciudad.