Uruapan, Mich.- 21 de agosto de 2025.- La mañana de este jueves, empistolados atacaron a balazos la vivienda de un conocido taquero, en la colonia Francisco Villa, aledaña a La Mora, en esta ciudad de Uruapan, sin que se reportaran víctimas.

El atentado fue perpetrado sobre la calle Nardo, entre las vialidades 5 y 6, donde según algunos testigos, al menos dos tipos en moto se detuvieron frente al domicilio, dispararon y huyeron a toda velocidad.

El hecho fue reportado al número de emergencias y desató una fuerte movilización de diversas corporaciones de seguridad en la zona, sin embargo, los responsables lograron escapar.

En tanto que la escena del crimen fue resguardada por la policía y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado, pero no se descarta que esté relacionado con un tema de extorsión.