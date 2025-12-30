Zitácuaro, Mich.- Martes 30 de diciembre de 2025.- Un presunto asaltante resultó herido tras enfrentarse a balazos con elementos de la Guardia Comunal en la Tenencia de Crescencio Morales, municipio de Zitácuaro, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con las fuentes, durante la mañana de este martes los oficiales recibieron un reporte sobre unos sujetos que, a bordo de un Jeep rojo, asaltaban a personas en la Quinta Manzana, conocida como Macho de Agua.

Los uniformados acudieron a verificar y, al llegar a la calle Río Frío, detectaron el mencionado vehículo, por lo que le marcaron el alto a los tripulantes; sin embargo, éstos comenzaron a disparar contra los agentes, quienes repelieron la agresión y lesionaron a uno de los atacantes.

Los guardias comunales detuvieron al referido individuo, identificado como Sebastián M., de 19 años de edad, quien fue trasladado bajo vigilancia policial a un hospital para su adecuada atención médica.

En cuanto al cómplice, éste logró escapar. Asimismo, el Jeep quedó asegurado y se dio parte a la Fiscalía Regional para que realice las investigaciones correspondientes del caso.