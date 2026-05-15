Morelia, Mich.- 15 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una línea de investigación relacionada con presuntos ciudadanos sudamericanos en el homicidio de una pareja ocurrido recientemente en Morelia, informó el fiscal general, Carlos Torres Piña.

El funcionario aclaró que las personas señaladas en videos y testimonios no pertenecen a la institución, luego de que surgieran versiones que intentaban relacionar a supuestos agentes ministeriales con los hechos.

“Por las voces y videos que hemos cotejado, era gente de Sudamérica”, señaló el fiscal, quien agregó que se trabaja para determinar con precisión la nacionalidad y vínculos de los involucrados.

Torres Piña indicó que las primeras líneas apuntan a un posible ajuste de cuentas entre integrantes de grupos criminales, aunque sostuvo que las investigaciones continúan en curso y los avances serán informados conforme lo permitan las diligencias.

Como este medio lo divulgó: la pareja primero fue “levantada” por sujetos armados en la colonia Santiaguito y luego apareció sin vida y con signos de violencia en la Presa de Cointzio.

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