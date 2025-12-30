Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Nuevo San Juan Parangaricutiro se encuentra listo para celebrar su emblemática competencia de la Danza de los Kúrpites. El evento principal tendrá lugar el próximo 8 de enero a las 14:00 horas en la plaza principal de la comunidad; no obstante, el programa de actividades culturales y tradicionales iniciará desde el día 6 de enero.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Roberto Monroy García, subrayó la visibilidad que esta expresión artística ha logrado en escenarios globales: “Ejemplo de ello fue el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en Xcaret, donde el talento michoacano fue admirado por turistas de prácticamente todo el mundo”.

La titular de la Secretaría de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó el compromiso de los portadores de esta tradición, quienes han logrado mantener viva una de las expresiones más representativas de la entidad. Subrayó que esta celebración no solo resalta por la calidad de la danza y la competencia, sino también por la entusiasta participación de las juventudes, lo cual resulta fundamental para el fortalecimiento comunitario y la continuidad de las tradiciones.

Guadalupe Alfaro Guitrón, secretario municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, quien acudió en representación del edil Jesús Antonio Espinoza Rochín, enfatizó que se prevén más de 20 mil asistentes en los tres días de actividades, donde se espera una derrama aproximada a los 5 millones de pesos, los cuales serán beneficio directo para los comercios de gastronomía, artesanales, hoteles y dulces típicos.

Por su parte, Sara Mincitar Mincitar, directora de Cultura, Turismo y Asuntos Indígenas del municipio, explicó que la programación comenzará el martes 6 de enero con la entrada de los Kúrpites de las cuadrillas de los barrios San Mateo y San Miguel, para después, hacer el recorrido por la iglesia, la presidencia municipal y la capilla del hospital.

El 7 de enero harán su entrada encabezados por señores de ambas cuadrillas con el mismo recorrido y finalmente, el 8 de enero a las 10:00 horas iniciará el programa sociocultural en el entablado de la plaza principal. A las 14:00 horas inicia la competencia de la danza de los Kúrpites y a las 16:00 horas, continuará la competencia de la danza de los Kúrpites feos. Para mayores detalles se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).