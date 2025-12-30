Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2025. – El 2025 fue un año de crecimiento y posicionamiento para el básquetbol varonil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ya que tuvo logros que sientan bases sólidas para encarar los compromisos del año venidero.

A nivel local, el baloncesto nicolaita se consagró campeón de la Liga Municipal de Morelia de Basquetbol A.C. a finales de marzo al vencer en la gran final al Club México por 57-37, destacando que no perdió ningún partido tanto de fase regular como de playoffs.

En lo que se refiere al baloncesto de Universiada Nacional, en la categoría convencional (5×5) se quedó en el segundo lugar en la fase estatal y tercer lugar en la etapa regional, mientras que en la modalidad de 3×3 se logró el campeonato estatal y regional, y en el nacional se obtuvo el quinto lugar.

En septiembre, el conjunto varonil de básquetbol de la UMSNH debutó en la Liga Universitaria de Baloncesto (LUBA), certamen de reciente creación, en el que participan equipos de universidades como Guanajuato, Querétaro y San Luis, y en el que después de la primera vuelta y nueve partidos marcha con saldo de cinco triunfos y cuatro derrotas, colocándose en el tercer lugar de la clasificación y con aspiraciones de pasar al Final Four por el título.

“Esta Liga es un buen parámetro para estar evaluando a los jóvenes, para que estén trabajando y viendo la diferencia que existe con el básquetbol de instituciones de otros estados y eso nos ha servido mucho, esperamos seguir dando buenos resultados para nuestra Universidad. El objetivo de nosotros es preparar el equipo lo más posible para los próximos compromisos, que entre febrero y marzo estaremos jugando la etapa estatal del Condde (Universiada) 2026 y ese es nuestro objetivo, tener al equipo mejor preparado para avanzar”, aseveró el coach Juan García.