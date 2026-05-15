Morelia, Michoacán; 15 de mayo del 2026.- Con la finalidad de garantizar mayor estabilidad en el suministro de agua potable durante la temporada de lluvias, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, supervisa los trabajos de construcción del nuevo módulo de coagulación–floculación en la Planta Potabilizadora San Miguel.

Esta obra permitirá fortalecer el proceso de potabilización del agua proveniente de los manantiales de San Miguel, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los escurrimientos superficiales incrementan la presencia de sólidos suspendidos y afectan la operación normal de la planta.

Como parte del proyecto, también se contempla la rehabilitación y reutilización de filtros antiguos, con el propósito de optimizar el proceso de producción y distribución del agua potable, mejorar la calidad del agua tratada y fortalecer el abastecimiento en las partes altas de la ciudad.

Torres Ramírez destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente del organismo para brindar un servicio más eficiente y continuo a las familias morelianas.

“En el Ooapas trabajamos para fortalecer nuestra infraestructura y responder de manera eficiente ante las condiciones climáticas. Nuestro compromiso es garantizar agua de calidad y mejorar el servicio para las y los ciudadanos de Morelia”, señaló el director.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer los servicios públicos y hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir.