La Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo el evento de incineración de narcóticos que fueron asegurados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El acto fue encabezado por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), de la FEMDO, en presencia y bajo la supervisión del personal del Órgano Interno de Control (OIC), de esta institución para dar certeza del tipo y peso del narcótico destruido, así como de peritos especializados en química, fotografía, audio y video forense del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), todo esto en coordinación interinstitucional y con el apoyo de la Secretaría de Marina (Marina).

El total del narcótico destruido fue de 12 toneladas 154 kilogramos de marihuana, y se llevó a cabo en las instalaciones de la Zona Naval de la SEMAR, en Ensenada, Baja California.