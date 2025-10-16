Morelia, Michoacán; 16 de octubre de 2025. Una mayor protección a los derechos de las infancias y adolescencias, con asistencia social y atención médica, propuso el diputado por el Distrito XIX, con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El legislador de Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPG) presentó una iniciativa para adicionar diversas fracciones a la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de garantizar el derecho de acceso a la salud a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren particularmente en estado de orfandad.

En su intervención en tribuna, durante la sesión ordinaria de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, el diputado precisó, que la propuesta está dirigida a la atención de las infancias y adolescencias que hayan quedado en situación de orfandad a consecuencia del delito de feminicidio, toda vez que en la entidad se registran más del 50 por ciento de los homicidios de mujeres, muchas madres de familia.

Dijo que la iniciativa también alcanza a las mujeres que padecen enfermedades crónico degenerativas, que afectan no solo la salud, sino que empobrecen a las familias y ponen en riesgo su vida.

De igual forma, mencionó, se busca que se brinde una atención integral a las adolescentes embarazadas, para garantizar su inclusión social y laboral; y brindarles oportunidades de estudios.