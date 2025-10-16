Enfoque Electoral

Rumbo a la Credencial Digital.

David Alejandro Delgado Arroyo.

El INE se encuentra actualmente desarrollando la credencial digital como un medio oficial, seguro y confiable de identificación digital para la ciudadanía, complementario a la credencial para votar física.

Su objetivo es permitir la autenticación de la identificación en múltiples entornos (públicos y privados), a través de una aplicación operada desde un dispositivo móvil personal.

Inicialmente, la Credencial Digital será únicamente como medio de identificación, con el objetivo de lograr gradualmente su adopción por parte de la ciudadanía y las instituciones.

Al tiempo, se prevé que, a medida que se incremente su uso, se logren los cambios normativos necesarios para incorporar su uso en los procesos de participación ciudadana, así como en elecciones federales y locales.

Su instrumentación tiene que ver con la creciente demanda de medios de identificación seguros, accesibles y adaptados a los entornos digitales, particularmente entre la población joven y en condiciones de movilidad.

Durante 2026 la Credencial Digital estará colocándose a disposición de la ciudadanía, buscándose que la ciudadanía reduzca la dependencia de la credencial física, disminuyendo los riesgos asociados a su extravío o deterioro, facilitando su uso en trámites cotidianos, incluso en entornos digitales o remotos.

Además, la aplicación asociada con la Credencial Digital que podrá estar en el móvil portátil ofrecerá la posibilidad de controlar qué información compartir, con quién y por cuánto tiempo, otorgando mayor autonomía sobre los propios datos personales de su usuario.

También tendrá un beneficio para actores institucionales y privados, ya que podrán contar con un mecanismo confiable y en tiempo real para validar la identidad de sus usuarios, reducir riesgos de suplantación y mejorar la eficiencia en sus propios procesos.

Con la Credencial Digital el INE podrá colocarse frente a la opinión pública con su capacidad de innovación, ampliará la cobertura de sus servicios y reforzará su papel como referente nacional de un medio de identificación digital seguro.

Estas estrategias de innovación además son propias de una institución que a lo largo del tiempo busca la mejora continua y ofrecer un servicio registral de alta calidad.