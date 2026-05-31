La senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el acto realizado en el Monumento a la Revolución con motivo de los dos años del triunfo del pueblo de México, donde reafirmó su compromiso de seguir recorriendo el territorio michoacano para informar y organizar al pueblo en defensa de la soberanía nacional.

“La patria no se vende, se ama y se defiende. Asumo con convicción y como Humanista Michoacana el llamado de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a seguir recorriendo el territorio e informar al pueblo de México. Que no haya duda: las decisiones de nuestro país las tomamos las y los mexicanos. Nadie desde afuera va a definir nuestro destino. Ni un paso atrás en la defensa de nuestra soberanía”, expresó la legisladora.

La senadora Celeste Ascencio reiteró que desde el Senado de la República continuará respaldando las acciones que fortalezcan la soberanía nacional, el bienestar del pueblo y la consolidación de la Cuarta Transformación.

“México vive una etapa de transformación profunda que tiene como base la honestidad, los resultados, el amor al pueblo y el amor a la patria. Desde Michoacán seguiremos contribuyendo a este proyecto de nación”, concluyó.