Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró en el Centro Cultural Clavijero la exposición “La inocencia de las bestias”, del artista Fabián Cháirez, muestra pictórica que cuestiona las estructuras patriarcales, replantea la noción de masculinidad y celebra la libertad de ser, a través de un lenguaje visual que combina pintura, instalación y metáfora para reflexionar sobre el cuerpo, la identidad y la diversidad.

Durante la apertura, la titular de la Secum, Tamara Sosa, expresó su entusiasmo por recibir una exposición que promueve la libertad creativa y el respeto a todas las expresiones. “Estamos con las puertas abiertas y felices de tener esta gran exposición. Vivimos tiempos retadores en todo el mundo, por eso celebro la confianza y el compromiso con la cultura”, señaló. Invitó al público a visitar el recinto y difundir la muestra, que permanecerá abierta hasta los primeros meses del 2026.

Por su parte, Fabián Cháirez agradeció el respaldo institucional y destacó la importancia de los espacios que defienden la libertad artística. “Presentar obras como éstas siempre implica desafíos, porque aún hay sectores que buscan silenciar voces disidentes. Pero tener instituciones que apuestan por la libertad de expresión es fundamental. Vivimos tiempos oscuros, y la unión de la comunidad artística y LGBTIQ+ demuestra que somos más fuertes juntas y juntos. Jamás volveremos al clóset”, afirmó.

El director de Producción Artística y Desarrollo Cultural, Luis Gabino Alzati Ruiz, celebró que el Clavijero sea escenario de una exposición tan relevante. “Van a disfrutar mucho de esta muestra. Es fruto de un esfuerzo colectivo y parte de las más de 230 actividades que hemos realizado este año en este espacio, que es de todas y todos”, destacó.

“La inocencia de las bestias” reúne nueve obras pictóricas y una instalación donde Cháirez utiliza alegorías, cuerpos animalizados y escenas teatrales para construir un universo simbólico en el que el color, la emoción y la crítica social se entrelazan. La muestra recorre once años de su trayectoria y reafirma su compromiso con la representación de cuerpos racializados y disidentes, consolidándolo como una de las voces más influyentes del arte contemporáneo mexicano.

El artista chiapaneco ha realizado siete exposiciones individuales y participado en más de veinte colectivas en México, Estados Unidos y Europa. Su obra desafía los estereotipos y visibiliza identidades marginadas.