Zamora, Mich.- 29 de octubre de 2025.- La noche del miércoles, en la carretera Zamora – La Barca se registró un choque de frente entre dos motocicletas el cual dejó como saldo dos hombres sin vida y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el fatídico accidente tuvo lugar en el tramo La Rinconada – Ixtlán de los Hervores, a la altura de la comunidad de La Sauceda.

Paramédicos de Radio Auxilio La Rinconada, al enterarse de la situación acudieron para otorgar ayuda, pero a su arribo confirmaron la muerte de Eduardo G., de 34 años de edad, quien era vecino de la colonia 20 de Noviembre , así como de otro masculino desconocido.

Trascendió que las unidades involucradas son, una Italika FT150 G y otra Italika FT150, las cuales fueron enviadas al corralón oficial y puestas a disposición de la autoridad competente.

Agentes de Seguridad Vial de la Guardia civil resguardaron el área de intervención, mientras que un grupo interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias respectivas, así como el levantamiento de los cuerpos para su posterior traslado al Semefo local.