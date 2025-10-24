Ciudad de México, 23 de octubre de 2025.– La riqueza dancística y la historia, autenticidad y color de las fiestas de Michoacán quedaron inmortalizadas en una compilación presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, en la Ciudad de México.

“Catálogo de danzas y fiestas de Michoacán”, publicado bajo el sello Cuarta República, editorial del Gobierno del Michoacán, coordinado por Humberto Urquiza Marín y Manuel García Contreras, con fotografías de Florence Leyret, documenta en una nueva edición más de 500 danzas que mantienen vivas habitantes de las comunidades del estado y otras 100 que han desaparecido a lo largo del tiempo.

“Es una semilla que se sembró en los años 80 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador y que hoy está creciendo. Este es nuestro testamento generacional de las danzas en Michoacán y ahora que nos tocó a nosotros, somos herederos de la lucha y teníamos que rescatarlo”, expresó Ramírez Bedolla.

El director del Fondo de Cultura Económica, Francisco Ignacio Taibo II, refirió que Michoacán se encuentra dentro de los cinco estados del país que más ha avanzado en el fomento a la lectura y destacó que se han hecho colaboraciones importantes con el estado en términos de publicaciones, colecciones especiales, salas, clubes de lectura y movimientos de biblioteca.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, manifestó que esta síntesis representa la memoria de un pueblo que intenta no perder su riqueza dancística, pero que también refleja de la historia, color y arte de los pueblos de Michoacán.

En tanto, la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, aportó que esta nueva edición invita a explorar la diversidad de las expresiones tradicionales del estado, resultado de un censo levantado entre 1983 y 1984, y que 40 años después nos recuerda que las danzas son un lenguaje que transmite memoria, historia y pertinencia.

El “Catálogo de danzas y fiestas de Michoacán” será distribuido de forma gratuita en las comunidades de la entidad e instituciones educativas, informó el director de la Editorial Cuarta República, Carlos Gutiérrez Márquez.

Acompañaron al mandatario el exgobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; Cuauhtémoc Cárdenas Batel; la coordinadora de Literatura del INBAL, Nadia López García; la directora de la editorial independiente Huella Digital, Sandra Aguilera.

También, la subdirectora de la Coordinación Nacional de Danza, Cardiela Amezcua; Jérika Brito, profesora del Centro de Educación Artística “Luis Spota”; la secretaria general de Morena, Carolina Rangel Gracida; el secretario de Finanzas, Luis Navarro; el diputado federal, Emilio Ulloa Pérez; entre otras autoridades federales, estatales y educativas, así como músicos y danzantes michoacanos.