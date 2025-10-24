Uruapan, Mich.- 23 de octubre de 2025.- Un joven que no logró sobreponerse a las graves lesiones que sufrió al ser agredido a balazos en la colonia Ferrocarrilera, finalmente falleció en un hospital de Uruapan. En estos hechos una mujer también resultó lesionada.

El ahora occiso fue identificado como Marlon Alejandro P.; mientras que la identidad de la fémina no fue revelada por las autoridades.

Es de recordar que la tarde de este jueves, la pareja fue atacada a tiros sobre la calle Prolongación Gran Parada, a unos metros del Paseo Lázaro Cárdenas, por delincuentes que escaparon a bordo de una motocicleta.

Marlon Alejandro resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital por sus familiares, pero desafortunadamente falleció horas después.

El deceso fue avisado a la Fiscalía Regional de Justicia, cuyos agentes y peritos acudieron al sanatorio para realizar el levantamiento del cadáver, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones del caso para esclarecer el crimen.

Hasta el momento suman al menos 16 homicidios durante el presente mes de octubre en el municipio de Uruapan:

05 de octubre. De cinco balazos matan a un hombre en el Infonavit Constituyentes de Uruapan.

08 de octubre. Transportista es ultimado a balazos, en el Libramiento Oriente de Uruapan.

08 de octubre. Fallece en hospital el automovilista baleado en estacionamiento del restaurante “Rincón de Aguililla”.

10 de octubre. Automovilista asesinado a tiros sobre la carretera Uruapan-Paracho.

13 de octubre. Fallece en hospital segunda víctima del ataque armado en micheladas de Uruapan, suman dos muertos.

16 de octubre. Se registra doble homicidio en barbería de la colonia Tierra y Libertad, Uruapan.

17 de octubre. Transportista es ultimado a tiros frente a su casa, en la colonia Inguambal, de Uruapan.

18 de octubre. Masculino ultimado de un balazo en el pecho, en Jardines de San Rafael de Uruapan.

20 de octubre. Fallece uno de los jóvenes atacados a balazos en la colonia 28 de Octubre en Uruapan.

20 de octubre. Matan a balazos a un hombre en vivienda del Fraccionamiento Jardines del Cupatitzio, Uruapan.

20 de octubre. Panadero es ejecutado a tiros en la colonia Zapatista, al oriente de Uruapan.

21 de octubre. Hallan a un hombre asesinado en puente del Barrio La Magdalena, Uruapan.

21 de octubre. Localizan cadáver degollado de una mujer en huerta de Toreo.

23 de octubre. Fallecen en hospital joven que fue baleado en la colonia Ferrocarrilera de Uruapan.