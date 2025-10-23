Morelia, Michoacán; 23 de octubre de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, celebró el éxito de la 4ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia, un evento gratuito, abierto al público y profundamente ciudadanizado, que vinculó los espacios públicos con escenarios de cultura y conocimiento.

En un encuentro en la sala de cabildo del Centro Administrativo de Morelia (CAM), acompañado por la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, recibió a 77 voluntarios, en su mayoría jóvenes universitarios de instituciones como la Universidad de Morelia, Universidad Latina de América, Universidad Montrer, UNICLA y el Tecnológico de Morelia, entre otras, así como a miembros de la sociedad civil, a quienes entregó reconocimientos por su invaluable apoyo.

Alfonso Martínez, recordó que la decisión de realizar la feria en una plaza pública, inicialmente vista como un desafío, se convirtió en su mayor fortaleza al hacerla accesible. La participación de 57 universitarios y 20 personas de la sociedad civil, reflejó el espíritu comunitario que consolida a Morelia como un referente cultural.

El Alcalde enfatizó la importancia de ciudadanizar proyectos para garantizar su continuidad más allá de una administración, subrayando que los voluntarios son el corazón de la feria. Asimismo, extendió su agradecimiento a las universidades y voluntarios, invitándolos a seguir participando en esta iniciativa que convirtió al espacio público en escenario de conocimiento y creatividad.

Por su parte, los jóvenes voluntarios destacaron la experiencia como enriquecedora, resaltando el aprendizaje en organización de eventos, la resolución de problemas y la creación de nuevas amistades. También expresaron su entusiasmo por conectar con personas apasionadas por la lectura y la cultura, así como su orgullo por contribuir a un evento que fortalece la identidad de Morelia.