Coahuayana, Michoacán, a 03 de mayo del 2026.- Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la 58 Feria Regional del Plátano en el municipio de Coahuayana, un evento emblemático que resalta la vocación productiva y la riqueza agrícola de la región.

En este importante acto, el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, acompañó al presidente municipal, Andrés Aguilar Mendoza “Pay”, refrendando su respaldo a las actividades que fortalecen la economía local y promueven las tradiciones del municipio.

Durante su intervención, el legislador destacó la relevancia de esta feria, al subrayar que Coahuayana se ha consolidado como el epicentro en la producción de plátano, cuya distribución alcanza a estados como Michoacán, Jalisco y Colima, posicionando a la región como un referente agrícola a nivel nacional.

Asimismo, Octavio Ocampo reconoció el trabajo del presidente municipal Andrés Aguilar Mendoza al frente del gobierno local, así como el esfuerzo de las y los productores y trabajadores del campo, quienes con su dedicación hacen posible la realización de eventos de gran relevancia como la Feria Regional del Plátano.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan al sector agrícola y contribuyan al desarrollo económico de las comunidades y de los municipios.