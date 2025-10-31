Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- “Las maestras y los maestros no deben enfrentar solos una responsabilidad penal que no les corresponde”, expresó el diputado del PRD, Octavio Ocampo, al presentar en tribuna una iniciativa que busca proteger legal y administrativamente al personal docente frente a situaciones de emergencia o accidentes escolares fuera de su control.

El legislador propuso reformar el Código Penal del Estado para establecer que no constituya delito de omisión de auxilio la actuación del personal docente que haya seguido los protocolos escolares oficiales, actuando de buena fe y sin dolo ni negligencia grave.

Asimismo, planteó modificar la Ley de Educación del Estado para crear un Protocolo Estatal de Protección al Personal Docente, que contemple medidas preventivas, rutas de atención inmediata, acompañamiento psicológico, asistencia legal y mecanismos de resguardo o reubicación temporal.

Durante su intervención, Ocampo recordó que el ejercicio docente en Michoacán se desarrolla en contextos de alta vulnerabilidad, debido a la inseguridad, la falta de personal médico en las escuelas y la ausencia de capacitación para la atención de emergencias. Explicó que recibió un oficio de la Sección XVIII del SNTE-CNTE en el que se solicita al Congreso legislar en favor del magisterio, para prevenir tanto el riesgo físico como la criminalización injusta de su labor.

El legislador del PRD subrayó que la educación no puede avanzar si el Estado no garantiza condiciones dignas, seguras y justas para quienes enseñan. “Esta iniciativa es un acto de justicia con el magisterio michoacano y una respuesta a su llamado legítimo. El Estado debe proteger a quienes forman a las futuras generaciones”, concluyó.