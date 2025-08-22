Morelia, Michoacán, 23 de agosto de 2025.- La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) anunció el Torneo Interestatal de Pesca Deportiva, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre en la presa de Cointzio, en el municipio de Morelia.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que la presa de Cointzio es un excelente destino para la pesca deportiva y que, gracias a su potencial, puede convertirse en un referente nacional en esta actividad.

En el torneo participarán pescadores clasificados pertenecientes a la Asociación Purépecha de Pesca Deportiva, así como de las asociaciones de los estados de Guanajuato y Aguascalientes, quienes competirán en las modalidades kayak y orilla.

La competencia será de pesca de lobina, bajo la modalidad “Captura y libera”, lo que lo convierte en un deporte amigable con el medio ambiente, al mismo tiempo que fomenta la conciencia sobre la conservación de los cuerpos de agua.

Las inscripciones y mayores detalles sobre la convocatoria, requisitos y bases de participación están disponibles con la Asociación Purépecha de Pesca Deportiva, organismo encargado de coordinar este torneo interestatal.

El Gobierno de Michoacán, a través de la Compesca, impulsa este tipo de actividades recreativas con el objetivo de fortalecer el turismo, detonar la economía en las comunidades pesqueras y promover el desarrollo sustentable de los recursos acuícolas y cuerpos de agua del estado.