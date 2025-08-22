Morelia, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) concluyeron una capacitación en el combate de artefactos explosivos improvisados. El curso, impartido por personal de la Embajada de Estados Unidos en México, busca reforzar los conocimientos y habilidades de los elementos en la entidad.

Del 18 al 22 de agosto, especialistas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada Norteamericana; capacitaron a los elementos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil para mejorar sus labores preventivas en la localización y desactivación de estos dispositivos, así como para las pesquisas posteriores.

El curso denominado “Post Blast: Investigación después de una explosión” fortaleció los conocimientos de los agentes policiales para generar peritajes con mayor precisión en las escenas de incidentes con explosivos.

En estas capacitaciones también participó el personal de las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, y sus homólogos de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas.

Con estas acciones, la SSP se mantiene a la vanguardia con la profesionalización de sus elementos, mediante la capacitación continua, para que Michoacán cuente con los mejores perfiles que protejan a la entidad.