Morelia, Michoacán, 17 de febrero del 2026.- A siete décadas de su fundación, la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación “Melchor Ocampo” celebró no solo su historia, sino la vigencia de un proyecto educativo que ha sabido adaptarse a los desafíos contemporáneos sin perder su esencia humanista.

En una ceremonia que reunió a autoridades estatales y municipales, representantes universitarios, directivos de escuelas hermanas, docentes en activo y jubilados, estudiantes, exalumnos y padres de familia, la PREFECO ratificó el liderazgo académico que mantiene en Michoacán como referente de la educación media superior.

En su mensaje, el director Rubén Loya Álvarez subrayó que el 70 aniversario confirma la solidez de una comunidad que ha construido identidad, pertenencia y proyecto de vida, ya que la institución ha sido espacio de aprendizaje y crecimiento humano para miles de jóvenes que hoy contribuyen al desarrollo social, cultural y profesional del estado y del país.

Enfatizó que la escuela no solo transmite conocimientos, sino que forma personas con valores, pensamiento crítico y responsabilidad social; a su vez, reconoció la vocación de docentes, el trabajo del personal administrativo y de apoyo, la confianza de las familias y, especialmente, el esfuerzo de las y los estudiantes, razón de ser de la institución.

Por su parte, el secretario de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia, Juan Manuel Reyes Páramo, recordó que la preparatoria tiene raíces en la política educativa impulsada en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, orientada a garantizar el acceso a la educación a los sectores más vulnerables.

Señaló que de iniciar con apenas 50 alumnos, la matrícula pasó de 900 estudiantes en 2014 a más de mil 500 en la actualidad, reflejo del reposicionamiento académico y de la confianza social recuperada en la última década.

En representación del personal docente y administrativo, el químico farmacobiólogo Ricardo Vega Tavera expresó su orgullo por pertenecer a una institución que ha impactado generaciones dentro y fuera del estado. Reconoció que el aniversario es motivo de satisfacción, pero también de reflexión ante los retos actuales de la educación media superior y el entorno tecnológico.

El docente agradeció el respaldo de la asociación civil y de sus colegas, y exhortó a los estudiantes a valorar y corresponder a una escuela que, afirmó, siempre tendrá algo más que ofrecerles.

El exalumno Raúl Morón Vidal destacó el rigor formativo y el modelo humanista que —dijo— “forma familia”, al subrayar que la disciplina académica vivida en sus aulas fue determinante en su desarrollo profesional.

La ceremonia incluyó un emotivo reconocimiento al personal docente y administrativo que ha dejado una huella profunda en la institución, en especial a quienes alcanzaron la jubilación, así como a trabajadores con 25 años de servicio y a quienes concluyeron su etapa laboral. De ellos se destacó que su vocación, constancia y compromiso sostenido a lo largo de los años constituyen uno de los pilares fundamentales del prestigio y la solidez académica de la preparatoria.

Asimismo, se premió a estudiantes por medallas en olimpiadas nacionales y logros en ciencias, además de primeros lugares de ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que confirma el nivel de excelencia académica que distingue a la PREFECO.

La ceremonia concluyó con un espectáculo de fuegos pirotécnicos que dio un cierre festivo a la conmemoración.