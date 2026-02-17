Morelia, Mich.- Martes 17 de febrero de 2026.- La mañana de este martes se registró la volcadura de un vehículo sobre la avenida San Juanito Itzícuaro, al poniente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el conductor resultó levemente herido.

La mencionada unidad es de la marca Mazda, color gris oscuro. El percance tuvo lugar entre las calles Antonio Galeana y Capitán José de la Luz, a la altura de la colonia Arboledas Valladolid, y fue reportado por varias personas al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, quienes atendieron al tripulante, mismo que afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad. Oficiales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automotor y trasladarlo a un corralón.