Morelia, Mich.- 16 de febrero de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que avanzan procesos judiciales de carácter penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y jueces federales, relacionados con el presunto fraude multimillonario en la construcción de cuarteles de seguridad durante la administración pasada.

El mandatario estatal señaló que dos exfuncionarios vinculados al caso ya estarían ubicados fuera del país, y aunque evitó precisar los destinos por tratarse de un proceso en curso (se sabe que estarían en Estados Unidos y Argentina. Indicó que la FGR ya habría solicitado formalmente su repatriación con fines de extradición, a efecto de que enfrenten cargos en México.

“Son procesos judiciales penales ante la FGR y jueces federales. Están implicadas estas dos personas (Israel Patrón y Guillermo Loaiza), en el fraude de los cuarteles y es la Fiscalía quien giró la orden de extradición para que sean enviados a México y respondan ante la justicia”, sostuvo.

En cuanto a la situación del extesorero estatal, Carlos Maldonado, el gobernador confirmó que permanece en prisión preventiva, pese a los múltiples recursos legales promovidos por su defensa para modificar la medida cautelar: “Ha habido muchísimos amparos e intentos de liberarlo, de que enfrente el proceso fuera de prisión. No lo han logrado, sigue preso”, puntualizó.

Respecto al exmandatario estatal, Silvano Aureoles, Ramírez Bedolla afirmó que continúa prófugo de la justicia, en el marco de una investigación que calificó como “profunda” y que ya se encuentra radicada ante un juez federal penal en la Ciudad de México.

El titular del Ejecutivo estatal consideró que la activación de solicitudes de extradición demuestra que la FGR mantiene una actuación constante en el caso, uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes de los últimos años en la entidad. El proceso judicial se desarrolla en el ámbito federal y será esa instancia la que determine el curso legal de los implicados, mientras continúan las diligencias para lograr su comparecencia ante tribunales mexicanos, dijo.