Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026.- En acciones conjuntas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional detuvieron a una persona y aseguraron armas de fuego, cartuchos, cinco vehículos y equipo táctico durante cuatro operativos desplegados en las últimas horas.

En el primer hecho, en la localidad de Lázaro Cárdenas, en Erongarícuaro, agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano decomisaron una camioneta marca Chevrolet en aparente estado de abandono junto a 30 cartuchos útiles, dos cargadores y dos cascos balísticos con leyendas alusivas a una célula delictiva.

En Apatzingán, efectivos de la SSP, Defensa y Guardia Nacional aseguraron a un hombre, un vehículo Volkswagen, dos armas de fuego calibre 7.62X39 mm y .9 mm, además 120 municiones y cinco cargadores.

Mientras que en los municipios de Uruapan y Tangancícuaro el personal de las fuerzas estatales y federales recuperó tres camionetas en dos acciones operativas, dos marca Ford y una Chevrolet, todas con reporte de robo.

El ahora indiciado y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias de ley. En tanto, los agentes continúan con las labores encaminadas a inhibir la comisión de ilícitos en la entidad para garantizar la tranquilidad de las y los michoacanos.