Morelia, Michoacán, a 6 de diciembre de 2025. – Como parte de las acciones que impulsa el PRD Michoacán para fortalecer la formación política y el empoderamiento de las mujeres, se llevó a cabo el taller “Empodera. Desarrollando la fuerza de las mujeres”, a cargo de Carolina Hernández, secretaria de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil.

El encuentro reunió a mujeres militantes, profesionistas y lideresas provenientes de distintos municipios del estado, en un espacio de reflexión y aprendizaje para seguir construyendo igualdad desde la acción política.

Durante la inauguración, Carolina Hernández subrayó que las mujeres profesionistas y trabajadoras también enfrentan desigualdades que deben ser atendidas.

“Siempre se ha creído que las mujeres profesionistas no requerimos atención, pero eso nos deja en desventaja. Muchas veces nuestros ingresos no son dignos, no accedemos a apoyos sociales y debemos costear nuestra propia formación para mejorar nuestras condiciones”, señaló.

Asimismo, destacó que dentro del PRD Michoacán existen aliados comprometidos con la causa de las mujeres y refrendó su convicción de que la igualdad debe construirse desde la organización y la acción colectiva.

Por su parte, Verónica García, secretaria general del PRD Michoacán, dio la bienvenida a las participantes y reconoció la importancia de estos espacios de formación, los cuales —dijo— reflejan el compromiso del partido con el fortalecimiento de las mujeres en la vida pública.

En su intervención, Alejandra Velázquez, secretaria de la Mujer, resaltó que este tipo de talleres contribuyen al desarrollo de liderazgos diversos dentro del PRD.

“Necesitamos empoderarnos todas, con nuestros diferentes talentos y vocaciones. No se trata de que sean mujeres por ser mujeres, sino de que sean mujeres capaces, comprometidas y con visión”, afirmó.

Finalmente, Josefina Meza Espinosa, presidenta de la Red Nacional de la Paridad para las Mujeres en Todo, hizo un llamado a fortalecer la participación política de las mujeres y a promover la meritocracia en la selección de liderazgos.

“Las mujeres somos el motor del país, pero este no es un tema de competencia con los hombres, sino de corresponsabilidad. Debemos elegir a las mejores mujeres, las más preparadas y comprometidas, no solo a las más cercanas. Crean en las mujeres; mujeres, crean en sí mismas”, expresó.

Tras la inauguración, se realizaron una serie de charlas orientadas a la formación política de mujeres profesionistas de distintas áreas académicas, que actualmente participan activamente en la vida política del estado.