Coahuayana, Mich.- 06 de diciembre de 2025.- Minutos antes del mediodía de este sábado, un fuerte estallido sacudió la zona centro del municipio de Coahuayana, donde los primeros reportes señalan un posible ataque con coche bomba o con artefactos explosivos.

De acuerdo con la información preliminar la explosión ocurrió sobre la calle Ignacio López Rayón en las inmediaciones de la base de la policía local, donde el fuerte estruendo se pudo sentir en distintos puntos de la cabecera municipal.

En Coahuayana, una explosión cerca de la base policial dejó un vehículo destruido, daños en inmuebles y reportes de al menos una persona fallecida y 10 lesionadas; autoridades investigan.#Coahuayana #Explosión #AtaqueConExplosivos pic.twitter.com/ZqhStGEZKG — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 6, 2025

Al lugar acuden diversas corporaciones de auxilio y autoridades de los tres niveles de gobierno. En el sitio terminó destrozado un vehículo y hubo daños en inmuebles cercanos.

De forma extraoficial, pobladores refieren que habría al menos una persona sin vida y 10 lesionados, cifra que puede cambiar en los próximos minutos conforme avancen las actuaciones respectivas.

Información en proceso.