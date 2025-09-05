Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- El PRD Michoacán anunció el cierre de filas de su militancia y dirigencia, con miras al próximo proceso electoral. En un posicionamiento público, el partido destacó que atraviesa un proceso de fortalecimiento real, basado en estructuras sólidas y cohesionadas, subrayando que su única y verdadera alianza ha sido, es y será con la ciudadanía.

A la Opinión Pública

Morelia.

El PRD Michoacán está en un proceso de fortalecimiento real, construyendo estructuras sólidas y cohesionadas que nos permitirán enfrentar con dignidad y decisión los retos del próximo proceso electoral. Nuestra política de alianzas aún no está definida, pero lo decimos con claridad, no estamos ni estaremos subordinados a ninguna línea política ajena a nuestros principios.

Nuestra verdadera alianza ha sido, es y será con la ciudadanía. Con las mujeres y hombres que todos los días luchan por mejores condiciones de vida, con las juventudes que demandan futuro y oportunidades, con las y los trabajadores, con el campo y con las comunidades que construyen desde abajo la esperanza de un Michoacán más justo.

El PRD Michoacán no se debe a cúpulas ni a intereses de coyuntura; nos debemos al pueblo y a la gente que nos ha dado fuerza desde 1989. Esa es la alianza que nunca cambia, la que guía nuestras decisiones y la que marca la diferencia entre la congruencia y la simulación.

Nosotros seguimos de pie, con la frente en alto, defendiendo la democracia, la justicia social y la dignidad del pueblo michoacano. Esa es y seguirá siendo la fuerza del PRD.