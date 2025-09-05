Morelia, Mich.- Jueves 04 de septiembre de 2025. – Un motociclista resultó malherido tras ser impactado por un vehículo sobre la Avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia. Según fuentes allegadas al tema, el conductor del automotor involucrado fue detenido.

El percance sucedió la noche de este jueves a la altura de la colonia Tiníjaro y fue reportado por varias personas al número de emergencias 911.

Unos paramédicos acudieron al mencionado sitio, otorgaron los primeros auxilios al motorista y lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica, paciente que aparentemente sufrió una fractura expuesta en un costado de su caja torácica.

Unos elementos de la Guardia Nacional (GN) abanderaron el incidente y posteriormente unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente. La eventualidad también afectó el flujo vehicular en el área.