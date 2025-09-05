Morelia, Michoacán, 5 de septiembre del 2025.- Como resultado del operativo interinstitucional en el municipio de Zinapécuaro, coordinado entre las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), se logró la detección e inhabilitación de seis artefactos explosivos.

Los dispositivos fueron localizados cuando agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano realizaban labores para la disuasión del delito en la localidad de San Miguel Taimeo.

Tras lo anterior se solicitó el apoyo del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos para la neutralización de los dispositivos, los cuales contenían entre ocho y 10 kilogramos de pólvora negra granulada.

De acuerdo con los protocolos del grupo especializado, se desactivaron los seis artefactos explosivos para inhibir cualquier riesgo para la población y los equipos de seguridad.