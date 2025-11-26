Zamora, Mich.- 26 de noviembre de 2025.- Delincuentes desconocidos que portaban armas largas y cortas dispararon en contra de una vivienda de la colonia La Libertad, de la ciudad de Zamoea, por fortuna no se registraron personas afectadas.

Las fuertes detonaciones alertaron a los vecinos del citado asentamiento urbano, mismos que de inmediato reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Minutos más tarde uniformados de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar y sobre la calle Precursores de la Libertad entre Francisco Morazán y Los Guadalupe ubicaron el inmueble con múltiples impactos en la fachada.

Los guardianes del orden acordonaron la zona y verificaron que no hubiera personas lesionadas o fallecidas, asimismo solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado.

Peritos especializados y Agentes Ministeriales realizaron lo conducente, cabe señalar que fueron recolectados varios casquillos percutidos de arma corta y rifle R-15.