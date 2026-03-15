Tangancícuaro, Michoacán; 15 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que los municipios y líderes locales -independientemente de sus colores partidistas- deben trabajar juntos y poniendo por encima de todo la voz del ciudadano.

Acompañado por el presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, y liderazgos de esta localidad, el alcalde de Morelia participó en una reunión para compartir buenas prácticas de beneficio para ambas poblaciones.

“Tenemos que construir todos juntos, pero poniendo por encima la voz del ciudadano”, expresó Alfonso Martínez.

En ese sentido, hizo un llamado al diálogo y a alzar la voz juntos en temas como el campo, donde la Federación ha acabado con los apoyos a los productores y los ha dejado en el desamparo ante la competencia desleal internacional.

El alcalde de Tangancícuaro Arturo Hernández, coincidió en que los municipios deben trabajar juntos para la construcción de la paz, pues hoy son muchas michoacanas y michoacanos que realizan sus actividades con miedo y zozobra a causa de la inseguridad.

Líderes como María Asunción Ortega Andrade, Víctor Urenda Magaña y Eraclio Bernabé Marcelo, presentes en el evento, coincidieron en que las necesidades de Michoacán están por encima de cualquier color partidista.

Cabe señalar que la reunión estuvo nutrida con la presencia de la presidenta del DIF Tangancícuaro, Elsa Martínez García; el expresidente municipal, Pascual Hernández Tinajero; así como familias tangancícuarenses, líderes del campo y luchadores de causas sociales.