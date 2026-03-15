Morelia, Michoacán, 15 de marzo de 2026.- No dejes pasar la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos naturales más asombrosos en los santuarios de El Rosario, Senguio y Sierra Chincua. La temporada 2025-2026 está llegando a su fin este mes de marzo, marcando los últimos días para ver de cerca a las Mariposas Monarca antes de que emprendan su viaje de regreso al norte del continente.

Visitar los santuarios es mucho más que presenciar un fenómeno natural; es contribuir a la conservación de una especie en peligro de extinción. El ecoturismo responsable en estas áreas ha jugado un papel crucial en la preservación de los hábitats de la Mariposa Monarca, apoyando a las comunidades locales y sus esfuerzos para garantizar la supervivencia de estas pequeñas viajeras, enfatizó el secretario de Turismo, Roberto Monroy García.

Destacó que estos santuarios ofrecen una experiencia única, donde los turistas y visitantes que acuden son recibidos por un mar de alas naranjas, blancas y negras que cubren los árboles y el suelo, creando un ambiente mágico e inigualable. El delicado aleteo de miles de mariposas llena el aire con una experiencia sensorial única que solo se puede vivir en estos lugares.

A medida que se exploran los senderos rodeados de oyameles y pinos, se tendrá la oportunidad de aprender sobre su ciclo de vida y su importancia ecológica, todo de la mano de guías locales certificados y expertos, que comparten valiosa información sobre la conservación y protección de esta especie icónica.

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