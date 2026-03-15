Morelia, Mich.- Domingo 15 de marzo de 2026.- Dos delincuentes, en posesión de una pistola y un vehículo robado, dispararon contra elementos de la Guardia Civil (GC) tras una persecución. Los agentes repelieron la agresión, abatieron a uno de los susodichos y el restante quedó lesionado. La confrontación ocurrió al exterior de la Plaza de Toros La Monumental de Morelia, informaron autoridades policiales.

La detención de un automotor robado

De acuerdo con las fuentes, durante la madrugada de este domingo los oficiales fueron alertados sobre un automóvil robado de la marca Suzuki Swift, color gris, con placas PTT286C, el cual se desplazaba sobre la carretera Morelia-Salamanca con dirección a la capital michoacana.

Se desata persecución

Los uniformados atendieron la emergencia, interceptaron el mencionado automotor sobre la avenida Morelos Norte y le marcaron el alto a los ocupantes a la altura del Tecnológico de Morelia; sin embargo, los sospechosos hicieron caso omiso y aceleraron, acción que desató una persecución.

La agresión contra los oficiales

Los agentes lograron alcanzar a los bandidos sobre la calle Luis de León Romano, casi esquina con Jesús Solórzano Dávalos, en la colonia Nueva Valladolid, donde uno de los sujetos abrió fuego contra los uniformados, quienes en defensa propia repelieron el ataque. En el sitio murió uno de los agresores y su cómplice resultó lesionado; además fue asegurada un arma.

Interviene la USPEC

Los patrulleros acordonaron el área y, bajo custodia policial, trasladaron al herido a un hospital para su adecuada atención médica. Posteriormente solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos se encargaron de las investigaciones respectivas y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento, el finado permanece en calidad de no identificado.

Agencia RED 113