Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) inauguró las letras monumentales de la Tenencia Morelos, develadas en el marco de la celebración del centenario de esta localidad.

Esta acción fue posible gracias a la iniciativa de las y los habitantes de la tenencia, quienes conformaron un comité organizador para gestionar el proyecto con apoyo de siete familias, dos empresas locales, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), la propia SeCultura y el Sindicato de Empleados Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia (Semacm).

Desde SeCultura se apoyó con el recurso económico tanto para la adquisición de pintura, así como la gestión para que el artista visual Juan Manuel “Skut” realizara el trabajo artístico, en el que en cada letra presenta una imagen alusiva a algunos de los atractivos de la tenencia, desde Morelos hasta el campo, la iglesia, el tren y la danza.

El evento lo encabezaron el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva; la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón; así como la directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional, Perla Cabrera Rojas, en representación de la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz.

Asimismo, durante la jornada de inauguración se contó con la participación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, que presentó la tradicional Danza de los Viejitos, en un acto que reforzó el carácter festivo y comunitario del evento.

Con esta acción, el Gobierno de Morelia promueve la identidad cultural de la tenencia y refrenda el trabajo para que, a través de SeCultura, se fomente el acceso equitativo al arte y la cultura en todas las comunidades del municipio.

Cabe mencionar que la Secretaría de Cultura Municipal ha acompañado a la Tenencia Morelos con diversas actividades durante el año, entre ellas una jornada cultural en agosto y una serie de presentaciones artísticas en mayo, reafirmando su misión de acercar la cultura a todas y todos los morelianos.