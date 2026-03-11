El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón y comandantes de Policía Morelia, sostuvieron una reunión con vecinas y vecinos de las colonias Tres de Agosto, Nicolaítas Ilustres y Diego de Basalenque, con el objetivo de escuchar de primera mano sus inquietudes y fortalecer el trabajo coordinado para mejorar la seguridad en las colonias.

Durante los encuentros también estuvieron presentes regidoras y regidores de distintas expresiones, quienes se sumaron al diálogo con la ciudadanía para atender planteamientos y construir soluciones conjuntas.

En este espacio de cercanía, el Secretario reiteró que la seguridad se fortalece cuando existe comunicación directa con la ciudadanía, por lo que estos encuentros permiten identificar necesidades específicas y reforzar las estrategias de prevención y vigilancia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia refrenda su compromiso de mantener un trabajo cercano y permanente con las colonias de la ciudad, convencida de que en equipo con la ciudadanía se construyen entornos más seguros.