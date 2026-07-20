Jacona, Mich.- 20 de julio de 2026.- Una adolescente perdió la vida tras sufrir un fatal accidente cuando viajaba a bordo de una motocicleta por la Calzada Zamora-Jacona. Las autoridades de la investigan el hecho.

Según la información preliminar, el percance ocurrió la tarde de este lunes a la altura del Club Campestre, hasta donde se trasladaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos Municipales quienes confirmaron la muerte de la menor.

Trascendió que la afectada conducía una moto Veloci color rojo, cuando aparentemente cayó en un bache y perdió el control de su unidad, justo en ese momento pasaba una combi color blanco que transportaba personal del campo y la embistió, causándole la muerte de forma inmediata.

Posteriormente, la víctima mortal fue identificada con el nombre de Paola Guadalupe de 17 años de edad, al parecer vecina de este municipio de Jacona.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal resguardaron la zona, asimismo aseguraron al conductor de la combi y lo pusieron a disposición de la autoridad competente para que se determinen responsabilidades.

Más tarde agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia se dieron cita para realizar las actuaciones correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado al Semefo de la ciudad de Zamora.

AGENCIA RED 113