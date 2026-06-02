Morelia, Mich.- Martes 02 de junio de 2026.- Un camión de plataforma de la empresa “Bloquemich” se estrelló contra un muro de piedra ubicado en la jardinera del camellón de la avenida Rotarismo, al sur de Morelia, luego de que presuntamente se quedara sin frenos cuando circulaba sobre el Ramal Camelinas, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video 🚨 Un camión de plataforma de la empresa "Bloquemich" se estrelló contra un muro de piedra ubicado en la jardinera del camellón de la avenida Rotarismo, al sur de Morelia, luego de que presuntamente se quedara sin frenos. pic.twitter.com/ZSdmoC9WVd — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 2, 2026

El accidente se registró durante la tarde de este martes al salir de uno de los túneles de la citada vialidad, cerca de la calle Fray Antonio de San Miguel Iglesias, a la altura de la colonia Ejidal Ocolusen. Varias personas reportaron la situación al número de emergencias.

La unidad siniestrada transportaba bloques de cemento y, tras el impacto, parte de la carga terminó sobre la carpeta asfáltica. Trascendió que el percance únicamente dejó daño materiales y no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades. Asimismo, abanderaron la zona y coordinaron la circulación vehicular, con el objetivo de evitar otro accidente.

Agencia Red 113