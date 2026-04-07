Morelia, Michoacán; 7 de abril de 2026.- Policía Morelia recuperó un vehículo Volkswagen Jetta con reporte de robo en el estacionamiento de Plaza Escala La Huerta. El auto había sido robado el 19 de marzo en el Periférico Paseo de la República.

Los agentes de Policía Morelia localizaron el vehículo y con la puerta del piloto con el seguro arriba. Después de verificar, se confirmó el reporte de robo y se procedió a asegurar el automóvil.

El auto fue trasladado al corralón oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), donde quedó a disposición del Ministerio Público.